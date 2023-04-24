«Ты будешь моей!»: как «дочь мента» стала супругой Ивана Охлобыстина

Актрисой Оксана Арбузова стала случайно. Режиссеру Леониду Белозоровичу понравилось, как девушка сыграла в школьном спектакле «Снежная королева», и он пригласил Оксану на роль в фильм «Катенька».

Настоящая слава пришла к Арбузовой тоже по воле случая. В гостинице в Саратове захлопнулась дверь номера на десятом этаже, молодые актеры засуетились в поисках администратора, а Оксана перепрыгнула через балкон соседнего номера, и смогла открыть дверь снаружи.

Этот трюк увидел Михаил Туманишвилли – и пригласил девушку на главную роль в фильме «Авария - дочь мента».

После этого актрису буквально завалили предложениями «всяких оторв». А восходящая звезда экрана впала в депрессию:

«Сутками валялась на кровати с остановившимся взглядом. Все раздражало, хамила всем без разбору — я была невыносима. Друзья в тот момент от меня отвернулись».

Судьбоносная встреча с будущим мужем, как и все в жизни Арбузовой, произошла случайно. В Доме кино Иван спускался вниз по лестнице, Оксана поднималась ему навстречу. В какой-то момент их глаза встретились. И тут кто-то распахнул боковую дверь, и она ударила Охлобыстина по голове.

Режиссер рассмеялся и сказал незнакомке: «Ты будешь моей!»

В 1995 году состоялась свадьба. Арбузова стала Охлобыстиной, и завершила свою кинокарьеру.

«Сегодня я хочу совершенствоваться только в одной профессии — жены и матери», - заявила она прессе. Кстати, до сегодняшнего дня Арбузова-Охлобыстина остается верна этим словам.