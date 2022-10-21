Тутта Ларсен намерена отдать своего сына в армию

Тутта Ларсен: «Не уверена, что мой ребенок нужен армии. Скорей наоборот, моему сыну нужна армия»

Известная телеведущая надеется, что служба в ВС РФ поможет 17-летнему подростку определиться в жизни.

Лука – сын Тутты от второго, незарегистрированного брака с журналистом Захаром Артемьевым. Первого ребенка от первого неудачного брака с гитаристом Максимом Галстьяном, она потеряла еще во время беременности. От своего нынешнего супруга джазиста Валерия Колоскова, у Тутты есть 12-летняя дочка Марфа и 7-летний Ваня.

Лука носит фамилию матери, он закончил частную православную гимназию, занимался айкидо и музыкой.

И пока, как признает уроженка Донецка, Татьяна Романенко (Тутта Ларсен – это псевдоним), еще не нашел своего места в будущем.

«Ничего не имею против службы в армии, - заявила телеведущая, - Особенно в Российской. Особенно сегодня».

ФОТО: East News