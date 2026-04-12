«Тщательно скрывала от публики»: 37-летняя Элизабет Олсен впервые станет мамой

Элизабет Олсен — младшая сестра знаменитых актрис Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Она стала известна благодаря роли Ванды Максимофф во вселенной Marvel.

Папарацци засняли актрису на улицах Лос-Анджелеса вместе с супругом, 34-летним музыкантом Робби Арнеттом. На снимках отчётливо виден округлившийся живот звезды, несмотря на свободную одежду. Судя по фигуре, Олсен находится на последних месяцах беременности.

Фотографии мгновенно разлетелись по соцсетям. С самого утра пользователи активно обсуждают новость о том, что актриса впервые станет матерью. Чуткие фанаты сразу обратили внимание на изменения во внешности любимой звезды.

Сама пара не комментирует информацию о пополнении в семье.

Напомним, Элизабет и Робби встречаются с 2017 года. Влюблённые держали отношения в секрете — о романе стало известно публично только через два года. Пара по-прежнему предпочитает не афишировать личную жизнь и редко появляется на светских мероприятиях вместе.