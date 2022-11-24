15:20, 24 ноября 2022
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Три версии кошмарного вида Дмитрия Назарова: что произошло с народным артистом РФ
На недавнем творческом вечере в клубе Varvarka у любимца публики тряслись руки, он передвигался, тяжело опираясь на руку своей дамы.
От попытки журналистов взять блиц интервью отказался, сказав, что «этого не делает».
В Сети ходят три версии случившегося.
Политическая. Все вопросы всем творческим людям РФ сегодня сводятся к одному: вы Za или против?
И если ответ оказывается неправильным – у актера или режиссера возникают профессиональные трудности.
Медицинская. 65-летний актер, снявшийся в полусотни фильмов и выступивший в 25 ролях пяти столичных театров, занемог.
Спортивная. Дмитрий Юрьевич страстный болельщик. Возможно, на самочувствие повлияло неожиданное поражение любимого «Спартака» от «Крылышек».
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://www.5-tv.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: