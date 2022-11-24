Три версии кошмарного вида Дмитрия Назарова: что произошло с народным артистом РФ

На недавнем творческом вечере в клубе Varvarka у любимца публики тряслись руки, он передвигался, тяжело опираясь на руку своей дамы.

От попытки журналистов взять блиц интервью отказался, сказав, что «этого не делает».

В Сети ходят три версии случившегося.

Политическая. Все вопросы всем творческим людям РФ сегодня сводятся к одному: вы Za или против?

И если ответ оказывается неправильным – у актера или режиссера возникают профессиональные трудности.

Медицинская. 65-летний актер, снявшийся в полусотни фильмов и выступивший в 25 ролях пяти столичных театров, занемог.

Спортивная. Дмитрий Юрьевич страстный болельщик. Возможно, на самочувствие повлияло неожиданное поражение любимого «Спартака» от «Крылышек».