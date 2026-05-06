«Три месяца не вставала с постели»: в возрасте 85 лет умерла заслуженная артистка России Галина Ненашева

О смерти артистки сообщил телеведущий Андрей Малахов в своём телеграм-канале. Он также опубликовал запись одного из последних появлений Ненашевой на телевидении.

Галина Ненашева стала известна благодаря своим выступлениям на «Песне года» и победам на международных конкурсах. Заслуженная артистка России оставила яркий след в истории отечественной эстрады.

Как рассказали родственники певицы, последние три месяца она не могла покидать дом. После выписки из больницы артистка была прикована к постели. Она не вставала с кровати.

«После больницы она лежала три месяца дома, не вставала. Причину [смерти] даже не знаю. У неё была сердечная недостаточность», — поделились члены семьи артистки. Смерть Ненашевой наступила 4 мая 2025 года. По данным ТАСС, причиной тяжёлого состояния здоровья певицы стала сердечная недостаточность, которая не позволяла ей вставать с постели.

«Заслуженная артистка России, лауреат "Песни года" и международных конкурсов, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей», — отметил Андрей Малахов.

