«Три года муж и жена»: актриса Ольга Кузьмина впервые раскрыла дату тайной свадьбы

Как пишет актриса в своём инстаграме, на момент публикации супруги женаты уже три года.

Ольга Кузьмина стала широко известна благодаря озвучиванию Чебурашки в одноимённом фильме. Актриса работает в сфере озвучивания и дубляжа, озвучивая персонажей популярных проектов.

Пара расписалась в Москве 7 июля 2023 года, а спустя неделю сыграли пышное торжество на родине жениха — в Белоруссии. Кузьмина призналась, что изначально планировала скромную церемонию в ЗАГСе около дачи, поэтому образы молодожёнов на регистрации получились простыми.

«Три года муж и жена. Для тех, кто не был тогда на меня подписан и у кого возникли вопросы к нашим "торжественным" образам. Мы собирались просто расписаться в ближайшем к даче ЗАГСе», — поделилась звезда.

К публикации Кузьмина приложила архивные кадры со свадьбы. На снимках актриса запечатлена в лёгком летнем платье, а её муж Евгений — в рубашке.

Напомним, это второй брак актрисы. Ранее Ольга Кузьмина 14 лет была замужем за психологом ОМОН Алексеем Терещенко, от которого родила сына Гордея. Брак распался в 2019 году. Недавно актриса поздравила сына с 13-летием, опубликовав редкие семейные фотографии в своём блоге.