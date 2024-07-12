«Три глобуса и комиксы»: сооснователь VK Fest Сидорков раскрыл райдеры артистов

Сооснователь VK Fest Константин Сидорков рассказал о необычных райдерах артистов. Об этом пишет Super.

«В этом году у одного из исполнителей в райдере был флаг России, у кого-то — три глобуса и комиксы», — заявил Сидорков.

Медиаменеджер отметил, что один из музыкантов попросил у организаторов вареное бедро индейки, вследствие чего они были вынуждены готовить мясо прямо в шатре, чтобы блюдо дольше оставалось горячим. В минувшем году, отметил сооснователь VK Fest, один из артистов запрашивал в райдере кальян и мясо для шашлыка с шампурами.

Сидорков также признался, что на первом VK Fest в Петербурге 2015 года организаторы не были готовы к обеспечению райдеров и комфортных условий сразу 50 звезд одновременно. Он назвал дебютное мероприятие испытанием, подчеркнув, что одну из гримерок сдуло ветром. В настоящий момент, по его мнению, уровень организации на VK Fest соответствует международному.

Он добавил, что с молодыми музыкантами работать сложнее, поскольку тяжело предугадать их желания.

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