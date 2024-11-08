Тревога, паника, неуверенность: актер Григорий Чабан заявил, что психическое здоровье стало его подводить

Актер Григорий Чабан, известный по сериалу «Бывшие», заявил, что обратился к психологу. К этому его подтолкнуло ухудшение психического здоровья.

Подробности приводит Пятый канал.

«Я сейчас, видимо, в силу возраста с этим столкнулся, с той проблемой, что меня стало подводить здоровье именно психическое», - поделился Чабан.

По мнению артиста, «пришло время покопаться в причинах». Чабан рассказал, что ухудшение психического здоровья «проявляется в тревоге, панике, неуверенности».

Он уверен – большинство причин зарыты в детстве. Актер прорабатывает их с психологом. Психотерапия уже дала определенные результаты, какие именно, актер не уточнил.

«Они (изменения, прим.) есть. Видеть, я их не вижу, но они есть», - поделился Чабан.

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