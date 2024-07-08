«Третья операция вас доконает»: Кушанашвили показал палату онкоцентра Блохина, куда попал благодаря Баскову

Шоумен Отар Кушанашвили показал палату онкоцентра Блохина, куда попал благодаря певцу Николаю Баскову. Журналист вышел на связь с поклонниками в своем Telegram-канале и заявил, что готов к схватке с болезнью.

После госпитализации и нескольких хирургических вмешательств мужчину перевели в отдельную палату Центра Блохина (НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Блохина). Отар рассказал, что именно здесь пройдет «решающая битва с отвратительными мини-образованиями».

«Пришли три учтивых врача, взяли за шкирку и сразу на обследование. Настроение у меня выдающееся, в том числе благодаря вам. Каждый день по 10-20 процедур. И фундаментальное лечение. Я убежден, что выиграю. Сильнее меня парня нет. Я — сила духа. Врач сказал: «До конца недели держать вас не буду, третья операция вас доконает», – поделился Кушанашвили.

Шоумен отметил, что врач обещал после обследований разработать программу лечения с лучевыми терапевтами. Она будет готова через две недели.