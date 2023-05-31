Третий турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup пройдет в преддверии ПМЭФ-2023

3 июня в Agalarov Golf & Country Club в преддверии ПМЭФ-2023 состоится третий Radio Monte Carlo Golf Cup. Мероприятие организовали радиостанция Monte Carlo и деловой клуб RRCC.

Турнир по гольфу объединил спорт, музыку, деловую программу и предложил бизнесу новый формат площадки для взаимодействия.

«В рамках турнира по гольфу пройдет деловая сессия «Русская Медиагруппа: Creative & Business. Создаем дизайн качества жизни будущего», – отмечается в сообщении.

Мероприятие проходит при поддержке Фонда «Росконгресс» и становится частью спортивной программы грядущего Петербургского экономического форума. На Radio Monte Carlo Golf Cup примут участие титулованные спортсмены. Соревнование пройдет на профессиональном гольф-поле.

Кроме этого, состоится еще и мастер-класс по гольфу от профессиональных игроков, в котором смогут принять участие гости бизнес-сессии.

Представителей шоу-бизнеса и бизнес-сообщества привлекают подобного рода мероприятия.

«Спикеры обсудят, как меняются подходы в продвижении товаров и услуг в свете общественного запроса на высокий уровень сервиса и в ответ на повышение уровня жизни», – отмечают организаторы.

Кроме этого, поговорят на темы ребрендинга известных товаров, как выводятся на рынок новые бренды, какие технологии внедряются в компаниях.

В бизнес-сессии примут участие: председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, руководитель дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, Директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Георгий Брюсов, Генеральный директор «Иль де Ботэ» Евгений Дроздов, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

Модератор дискуссии – управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.