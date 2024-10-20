Третий раз: мошенники похитили все деньги с карты актера Юрия Оборотова

Актер Юрий Оборотов обратился за помощью в правоохранительные органы. Дело в том, что знаменитость в третий раз стал жертвой мошенников. Аферисты списали все деньги с карты 74-летнего артиста, передает Telegram-канал Baza.

Оборотову позвонили мошенники, которые представились сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Они попросили актера обновить приложение по инструкции.

Через неделю Оборотов заметил, что после общения с сотрудником ЕМИАС у него списались с карты все деньги. Размер ущерба составил 58 тысяч рублей. После этого артист пошел в полицию.

Мошенники уже третий раз обманывают Оборотова. Последний раз они похитили у него 7 млн рублей.

Ранее певицу Риту Дакоту пытались обмануть мошенники. Она едва не потеряла деньги при покупке недвижимости на Бали.