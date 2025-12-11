Леша Свик раскрыл личные победы: третий месяц трезвости, новый дом и мечта о сальто назад

Певец откровенно рассказал о главных переменах в жизни, о планах на праздники и о самой необычной цели на будущий год в кулуарах грандиозного предновогоднего шоу.

На новогоднем корпоративе Like Party «КОРПОРАТИВ 2025» от Like FM певец Леша Свик откровенно рассказал о главных переменах в жизни и поделился планами на будущий год.

Главной личной победой уходящего года артист назвал кардинальные изменения в образе жизни.

«У меня уже третий месяц трезвости. И я вроде как начинаю умнеть, заниматься какой-нибудь фигней. Ну и просто промышлять хорошими делами», – заявил Свик.

На вопрос, как встать на этот путь тем, кто не может, он ответил философски: «Это приходит к каждому в тот момент, когда это действительно нужно. Тут никогда не заставишь человека».

Несмотря на желание работать в новогоднюю ночь, Свик признался, что сам не особо любит празднование. Однако теперь, став отцом, он понимает, что должен дарить праздник дочери.

«Если ничего не станет, мы будем радоваться тому, что мы находимся рядом», – сказал он.

С выбором подарков для семьи, судя по всему, еще есть сложности. На вопрос о подарке для дочери он ответил: «Меня уже вчера спрашивали. Я ничего не придумал». Зато для жены идея, кажется, появилась, но он решил сохранить сюрприз.

Размышляя о празднике, Леша с ностальгией вспомнил детство в Екатеринбурге: «Традиция была – выжить во время салюта. Потому что мало ли, что может быть».

Сейчас главной проблемой ему видится отсутствие снега: «Где снег, ребят? Но есть и то, без чего он Новый год не представляет: «Без речи нашего президента!»

Самым значимым событием уходящего года Леша Свик назвал покупку нового дома.

«Покупка дома, вот, хорошее событие было», – признался артист на мероприятии Like FM.

Главной же целью на 2026 год Леша Свик объявил не творческий проект, а спортивное достижение.

«Сделать сальто назад. Я прям клянусь… Я буду на сцене это делать. Не, реально, я хочу пойти в акробатику», – заявил он. А еще артист мечтает овладеть самурайским мечом, но не знает, кто может ему преподать этот навык в Москве.

На сцене Like Party «КОРПОРАТИВ 2025» Леша Свик зарядил публику своими главными хитами «ДЫМ» и «Малиновый свет», создав одну из самых запоминающихся атмосфер вечера.

Напомним, грандиозный Like Party собрал весь цвет российской эстрады. Вместе с Лешей Свиком в этот вечер выступили Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мари Краймбрери, Artik & Asti, Сергей Приказчиков PIZZA, Анна Немченко, а также GAYAZOV$ BROTHER$, Фейгин, Никита Киоссе, Daasha и многие другие артисты. Концерт стал по-настоящему звездным финалом года, подарив гостям незабываемый заряд энергии перед праздниками.