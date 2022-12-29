Третий лишний: стало известно, из-за кого закончилась дружба Пугачевой и Зверева

Когда-то Сергей Зверев и Алла Пугачева были близкими друзьями и постоянно проводили время вместе. Известный стилист даже провозгласил артистку своей музой. Несмотря на это, их приятельским отношениям настал конец. В новом интервью для Алены Жигаловой мужчина впервые прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Выяснилось, что разлад между ними начался после того, как артистка вышла замуж за Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Новый статус очень повлиял на Примадонну отечественной эстрады, поэтому она посвятила всю себя семье.

«Женщина вышла замуж, у них двое детей, семья. Я с какого перепуга? Одно дело: мы - друзья, она свободная, и мы зажигаем», — высказался Сергей.

При этом Зверев отметил, что во время брака Аллы Борисовны с Киркоровым все было иначе. Они по-прежнему общались и вместе гуляли до утра.

Видимо, новый избранник артистки повлиял на ее решение о дружбе со Зверевым.

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