Третий лишний: стало известно, из-за кого закончилась дружба Пугачевой и Зверева
«Я с какого перепуга?»: Сергей Зверев рассказал о конфликте с Аллой Пугачевой .
Фото: Kashaev Pavel/East News
Когда-то Сергей Зверев и Алла Пугачева были близкими друзьями и постоянно проводили время вместе. Известный стилист даже провозгласил артистку своей музой. Несмотря на это, их приятельским отношениям настал конец. В новом интервью для Алены Жигаловой мужчина впервые прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Выяснилось, что разлад между ними начался после того, как артистка вышла замуж за Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Новый статус очень повлиял на Примадонну отечественной эстрады, поэтому она посвятила всю себя семье.
«Женщина вышла замуж, у них двое детей, семья. Я с какого перепуга? Одно дело: мы - друзья, она свободная, и мы зажигаем», — высказался Сергей.
При этом Зверев отметил, что во время брака Аллы Борисовны с Киркоровым все было иначе. Они по-прежнему общались и вместе гуляли до утра.
Видимо, новый избранник артистки повлиял на ее решение о дружбе со Зверевым.
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