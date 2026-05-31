«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора»: дисс Noize MC на Гуфа заблокирован в России

Об этом сообщает Яндекс.Музыка.

Noize MC, настоящее имя — Иван Алексеев, стал известен благодаря острым социальным текстам и независимой позиции. Рэпер начал музыкальную карьеру в 2003 году, когда поступил в РГГУ и создал группу Protivo Gunz. В 2008-м вышел его дебютный альбом The Greatest Hits vol.1. Одной из самых резонансных работ стала песня «Mercedes S666. Дорогу колеснице», выпущенная в марте 2010 года. Сейчас артист признан в России иноагентом.

Трек «Спящая красавица» стал ответом Noize MC на композицию Гуфа «Туман», в которой рэпер Алексей Долматов раскритиковал артистов, уехавших из России. Дисс исчез из доступа на Яндекс.Музыке и других российских стриминговых сервисах.

«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать», — пояснили в Яндекс.Музыке.

Напомним, конфликт между двумя рэперами разгорелся из-за политических взглядов и отношения к тем, кто покинул страну. Гуф выпустил трек с критикой уехавших музыкантов, на что Noize MC ответил своим диссом. Теперь композиция оказалась под запретом на всех легальных площадках в России.

Noize MC неоднократно становился героем скандалов из-за своей гражданской позиции и текстов песен. После признания иноагентом часть его творчества стала труднодоступной для российской аудитории.