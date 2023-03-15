Требуют убрать с эфира: конфликт Гагариной с Пресняковым привел к неприятным последствиям

Поклонники с интересом наблюдают за новым сезоном популярного музыкального проекта «Голос». В этот раз в составе жюри появились Владимир Пресняков и Полина Гагарина. Но артисты уже со второго выпуска начали выяснять отношения из-за участников. Зрители говорят, что скандал между коллегами негативно скажется на рейтинге программы, а некоторые даже требуют закрыть проект.

Напомним, что Гагарина и Пресняков спорили из-за понравившихся участников шоу. А нововведение, с помощью которого можно исключить из борьбы члена жюри, только помогло развиться конфликту. Гагарина была недовольна тем, что многие выступающие на сцене делали выбор в пользу Преснякова. Тогда она несколько раз закрыла ему доступ к участникам.

Полина показывала свой характер. Это не понравилось многим зрителям. В Интернете они просят заменить наставников. Об этой ситуации высказалась Наталия Солдатова в личном микроблоге. Ее поддержали подписчики.

«Голос» откровенно надоел и приелся. Смены наставников напоминают карточную игру в пьяницу. Все до безобразия просто и примитивно», «Подбор наставников крайне неудачен. От этого шоу теряет популярность. Косноязычный с претензией Баста, Гагарина, не умеющая себя вести... Нет профессионального анализа выступлений участников», «Не смотрю, раздражает Гагарина, и Чурикова все время скачет и кривляется», – пишут пользователи Сети.

Гагарина и Пресняков пока никак не комментируют мнения телезрителей. А вот их коллега Баста сказал несколько слов о певице в эфире программы.

«Вы можете жалеть Гагарину, но за эти годы я помню, как она не раз открывала свою шкатулку плохого настроения и гнева на меня. Кричала, угрожала и забирала моих артистов», – пожаловался рэпер.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина рассказала о необычном заболевании. Певица пожаловалась, что в зимнее время года страдает от страшной аллергии. По словам блондинки, холод и мороз очень сильно влияют на ее внешность.