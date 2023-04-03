«Торжество справедливости»: Михаил Галустян стал армянином

Российский комик, актёр и резидент Comedy Club Михаил Галустян неожиданно поделился радостной новостью. Шоумен наконец получил армянское гражданство.

По словам Галустяна, он ждал этого момента достаточно долго, чтобы назвать его в конечном итоге «торжеством справедливости».

«Я шел самым честным и правильным путём: подал документы честно и вот, наконец, одобрение получил», - с облегчением делится своим счастьем 43-летний комик.

Как сообщает Газета.Ru родился Михаил в Сочи, где и провел большею часть жизни.

Повествуя о подробностях своего детства, артист рассказал, что далеко не сразу научился говорить на настоящем армянском языке: «Ереванский армянский очень правильный и литературный, а вот сочинский диалект всё-таки другой чуть-чуть», - рассказал Галустян о «трудностях перевода».