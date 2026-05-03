«Торт с паспортом»: 32-летняя Аглая Тарасова устроила провокационный перфоманс на дне рождения

Аглая Тарасова прославилась ролями в фильмах «Про любовь. Только для взрослых», «Эбигейл» и сериалах «Война и мир» и «Нюхач». Актриса неоднократно попадала в поле зрения СМИ из-за скандальных поступков и необычных высказываний. На опубликованных снимках видно, как именинница позирует с тортом, украшенным свечами, фруктами и российским паспортом. Настоящий это документ или декоративная копия — актриса не уточнила. Снимок вызвал широкий резонанс среди подписчиков.

Этот перфоманс выглядит особенно провокационно на фоне недавних событий в жизни Тарасовой. Напомним, против актрисы был вынесен обвинительный приговор по делу о контрабанде наркотиков.

29 апреля Аглая Тарасова посетила премьеру сериала «Первая ракетка» с участием Данилы Козловского в московском кинотеатре «Художественный». На мероприятие звезда пришла в широких джинсах и черном удлиненном жакете с декольте. Образ дополнили распущенные кудрявые волосы с боковым пробором, нежный макияж, солнцезащитные очки и черная сумочка.