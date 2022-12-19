ТОП самых привередливых российских звезд

Скажи мне каков твой райдер – и я скажу кто ты

В Сети появилась информация о некоторых странных требованиях, которые выставляют российские артисты во время своих гастролей.

У богатых свои причуды. Американская актриса Шер хочет отдельной комнаты для париков и букет лилий Casa Blanca. Барбадосская певица Рианна нуждается в леопардовом ковре и тумбе, задрапированной белой таканью.

Супер-гитарист Стинг требует ромашкового чая с имбирем, темного номера для занятий йогой и передвижения по городу в сопровождении машины с «мигалкой».

А вот Николай Басков просит принимающую строну обязательно проверять наличие горячей воды в трубах. Оказывается, в молодости он вселился в гостиницу без отопления – и запомнил это на всю жизнь.

Эпатажный певец Шура из Новосибирска выставляет в своем райдере обязательную проверку электрических розеток. Как-то раз не работали – пришлось выйти на сцену в неглаженом пиджаке.

А украинка Анна Asti пару раз написала в райдере: стейк из фламинго и салат с игуаной.

Впрочем, девушка позже признавалась, что это всего лишь шутка, с целью проверить внимательность организаторов гастролей.