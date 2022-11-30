Топ-блогер России Лерчек хотела бы улучшить отношения со свекровью

Блогер Лерчек (она же Валерия Чекалина), которая имеет аудиторию более 10 миллионов человек и может похвастаться роскошной жизнью, заявила, что займется отношениями со свекровью. Их надо улучшить.

Делясь своими планами на следующий год, Лерчек сказала, что хотела бы «улучшить отношения со свекровью».

По ее признанию, они любят друг друга, но надо, «чтобы было легко сказать «Я ее люблю».

Лерчек даже поделилась, как планирует исполнять задуманное. «Мы этим займемся в мае. Мы кое-куда летим», - произнесла блогер.

Лерчек и ее супруг Артем Чекалин давно состоят в браке. У пары трое детей. Очень часто с молодыми находится мама Лерчека: она сопровождает их в поездках, часто бывает дома и занимается с детьми.