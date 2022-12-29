ТОП-10 самых высокооплачиваемых певцов России
Названы расценки на новогодние выступления российских поп-звезд.
В тучные нулевые гонорары российских эстрадных певцов тоже были «тучными». Киркорову и Баскову щедро дарили автомобили, золотые и бриллиантовые микрофоны и даже заграничные апартаменты.
Алла Пугачева, по словам продюсера Алины Красной, вообще как-то раз получила за свой концерт $1 млн.
Но времена изменились.
Сначала по расценкам корпоративов ударил COVID-19, и теперь средний бюджет на развлекательную часть концерта не превышает 500 тысяч рублей.
Тем не менее, кое-кто из наших звезд в течение новогодних праздников все-таки заработает.
Филипп Киркоров и Анна Дзюба запрашивают за концерты по 10 млн рублей.
Григорий Лепс - 7млн.
Лепс, кстати, планирует провести рождественскую неделю в Дубаи, концертируя в пафосном отеле «Бурж Аль Араб» за свободно конвертируемую валюту.
А вот расценки на выступления других звезд, если вы надумаете их пригласить:
Zivert - 4 млн
Полина Гагарина 3,5 млн
Николай Басков, Дима Билан и Леонид Агутин - по 3 млн
Ольга Бузова 2 млн
Группа «Артик&Асти», SHAMAN, Ирина Салтыкова, Шура, Кристина Орбакайте и Валерия обойдутся по 2 млн.