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НАШ ШОУБИЗ
20:40, 29 декабря 2022
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ТОП-10 самых высокооплачиваемых певцов России

Названы расценки на новогодние выступления российских поп-звезд.

В тучные нулевые гонорары российских эстрадных певцов тоже были «тучными». Киркорову и Баскову щедро дарили автомобили, золотые и бриллиантовые микрофоны и даже заграничные апартаменты.

Алла Пугачева, по словам продюсера Алины Красной, вообще как-то раз получила за свой концерт $1 млн.

Но времена изменились.

Сначала по расценкам корпоративов ударил COVID-19, и теперь средний бюджет на развлекательную часть концерта не превышает 500 тысяч рублей.

Тем не менее, кое-кто из наших звезд в течение новогодних праздников все-таки заработает.

Филипп Киркоров и Анна Дзюба запрашивают за концерты по 10 млн рублей.

Григорий Лепс - 7млн.

Лепс, кстати, планирует провести рождественскую неделю в Дубаи, концертируя в пафосном отеле «Бурж Аль Араб» за свободно конвертируемую валюту.

А вот расценки на выступления других звезд, если вы надумаете их пригласить:

  • Zivert - 4 млн

  • Полина Гагарина 3,5 млн

  • Николай Басков, Дима Билан и Леонид Агутин - по 3 млн

  • Ольга Бузова 2 млн

  • Группа «Артик&Асти», SHAMAN, Ирина Салтыкова, Шура, Кристина Орбакайте и Валерия обойдутся по 2 млн.

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