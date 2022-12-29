ТОП-10 самых высокооплачиваемых певцов России

В тучные нулевые гонорары российских эстрадных певцов тоже были «тучными». Киркорову и Баскову щедро дарили автомобили, золотые и бриллиантовые микрофоны и даже заграничные апартаменты.

Алла Пугачева, по словам продюсера Алины Красной, вообще как-то раз получила за свой концерт $1 млн.

Но времена изменились.

Сначала по расценкам корпоративов ударил COVID-19, и теперь средний бюджет на развлекательную часть концерта не превышает 500 тысяч рублей.

Тем не менее, кое-кто из наших звезд в течение новогодних праздников все-таки заработает.

Филипп Киркоров и Анна Дзюба запрашивают за концерты по 10 млн рублей.

Григорий Лепс - 7млн.

Лепс, кстати, планирует провести рождественскую неделю в Дубаи, концертируя в пафосном отеле «Бурж Аль Араб» за свободно конвертируемую валюту.

А вот расценки на выступления других звезд, если вы надумаете их пригласить: