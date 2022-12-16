Толстеющий Харламов издевается над худеющими коллегами

Гарик "Бульдог" Харламов борется с лишним весом уже несколько лет.

До скандального разрыва с Кристиной Асмус, комик подвергался нападкам со стороны коллег чуть ли не на каждом эфире «Comedy Club».

Вероятно, ведущий решил, что сейчас настала его очередь иронизировать над поведением резидентов проекта.

В эфире своего YouTube канала «Ошутительное Хоу» Гарик рассказал, что несмотря на проблемы с весом, личных счетов с едой у него никаких нет.

Чего нельзя сказать об Арташесе Саркисяне, который, по словам Харламова, только и ищет повод поскандалить с едой.

Неадекватное пищевое поведение Саркисяна началось еще на первых гастролях, – рассказывает Харламов, - однажды нам в гримерку внесли закуски, и Таш почему-то устроил такой скандал, что пришлось вызывать организаторов.

Мы перепугались, что он с ума сошел - не успокаивался никак. До сих пор, кстати, так и не поняли, что именно взбесило Арташеса в обычных бутербродах, - недоумевает Гарик.

Напомним, культовый ведущий-абсурдист все реже появляется в эфире ТНТ, отдавая предпочтение сольным проектам. Его комедийный моно-сериал "Зона Комфорта" посмотрели более 14 млн человек.