«Только ободка не хватает»: Волочкова заявила, что повторила образ Светличной с длинными волосами

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что примерила образ Светланы Светличной с длинными волосами. Таким образом звезда хотела почтить память актрисы из «Бриллиантовой руки», которая умерла 16 ноября.

Недавно танцовщица появилась на премии и поразила окружающих обновленным стилем. Волочкова была в элегантном черном наряде с длинными прямыми волосами. В этот раз она делала макияж не сама, а обратилась к визажисту. Поклонники оценили преображение.

Оказалось, что таким образом Анастасия хотела почтить память Светланы Светличной.

«Для меня лично, как и для всей нашей страны, кончина выдающейся, любимой поколениями артистки Светланы Афанасьевны Светличной стала огромной утратой», – призналась артистка.

Балерина отметила, что у Светличной были очень красивые образы в кино. По словам Анастасии, она неосознанно вдохновилась ими. Она вспомнила эпизод из фильма «Бриллиантовая рука», где героиня кричит «Не виноватая я! Он сам пришел!».

«Ну так и я – "Не виноватая я!" в том, что моя прическа – блондинистые локоны ниже плеч – практически в точности повторяет укладку Светличной в этом отрывке. Не хватает мне только белого ободка, как у актрисы. Но я специально не стала им дополнять свой лук - пусть в полном исполнении этот образ ассоциируется только со Светланой Светличной. А я лучше помолюсь за упокой ее души», – цитирует звезду «Жизнь».

Ранее мы писали о том, что стилист разобрал новый образ Анастасии Волочковой с длинными волосами.