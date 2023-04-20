Только бизнес-классом: дочь Виктории Бони о своём первом перелёте

О нынешних взаимоотношениях российской бизнесвумен и гражданина Монако Александра Смерфита известно немного. По одним данным супруги расстались после семи лет совместной жизни. По другим – Вика и Александр по-прежнему считают себя парой и вместе воспитывают дочку Анджелину.

Недавно 11-летняя девочка совершила свой первый в жизни авиаперелет без родителей. Она вылетела с Лазурного берега, где проживает с отцом, в Дубай, где сейчас отдыхает ее звездная мама.

На просьбу ребенка купить билет в бизнес-классе, отец ответил коротко: «Я сам не летаю бизнесом».

В результате многочасовой перелет в эконом-классе стал для привыкшей к комфорту девочки серьезным испытанием. Особенно возмутило Анжелину поведение соседа сзади, который из-за небольшого расстояния между рядами не позволил ей откинуть спинку своего кресла.

В следующий раз девочка пожелала лететь только бизнес-классом.