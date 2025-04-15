Тина Канделаки показала сына

Директор ТНТ Тина Канделаки показала 23-летнего сына Леонтия, рожденного в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Интернет-пользователи отметили, что он растет настоящим мужчиной.

Канделаки опубликовала фото сына в своем Telegram-канале.

Директор ТНТ оставила под снимком два сердца. На фото Леонтий позирует в кепке и кожаной куртке, а за его спиной видны граммофоны.

В Сети обратили внимание на внешность молодого человека и оставили ему многочисленные комплименты. «Глаза какие красивые», «Такой взрослый уже! Настоящий мужчина растёт!», «Весь в Тиночку! Воспитала достойного мужчину!», «Все девчонки наверное от него без ума!», - писали в комментариях.

Пользователи не сразу узнали Леонтия. Некоторые отмечали, что у сына Канделаки новый имидж, и с бородой его непривычно видеть.

Ранее Канделаки сообщила о выдворении актрисы Кристины Асмус со съемочной площадки. Директор ТНТ назвала это непростым, но необходимым шагом.