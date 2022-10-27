Тина Канделаки обвинила Ксению Собчак во лжи

Тина Канделаки в очередной раз обвинила Ксению Собчак во лжи. На этот раз, предоставив доказательства

Канделаки выложила в своем блоге гневное высказывание Собчак на тему якобы имеющегося у нее израильского паспорта. «У меня никогда не было никакого другого паспорта!

Ни до, ни после выборов!» - уверяет в мае прошлого года убежавшая на днях в Израиль журналистка.

А в марте этого года добавляет: «Мир, который еще вчера был открытым и простым, сегодня стал опасным и непонятным.

Особенно для нас, людей, у которых нет других паспортов, кроме российских…»

Ну что же, теоретически, израильский паспорт можно оформить за полгода. А вид на жительство – за пару месяцев

ФОТО: /Komsomolskaya Pravda/East News