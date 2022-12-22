Тимур Бекмамбетов бежал из России

Основатель одной из самых успешных в стране кинокомпаний Тимур Бекмамбетов продал Bazelevs своим партнерам по кинобизнесу.

Как пояснил создатель «Ночного дозора», «Хардкора» и «Ёлок», он хочет отойти от управленческих забот и сконцентрироваться исключительно на творчестве. Возможно, речь идет, в том числе, и о съемках документального фильма о цифровой стороне войны.

В начале года Бекмамбетов упоминал об этом в контексте спецоперации на Украине.

Сумма сделки держится в секрете, однако новые владельцы – генеральный директор Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов сообщили, что потратили на покупку все средства, полученные от проката «Ёлок-9» и ряда других фильмов.

Bazelevs сохраняет деловые отношения с режиссером и вместе с ним работает над созданием анимационной ленты «Ходжа Насреддин».

Напомним, в 2021 году Bazelevs стала единственной в России кинокомпанией, попавшей в список самых инновационных компаний мира.