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16:30, 03 декабря 2022
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Тимати теперь окучивает девушек пообразованнее: кто новая пассия?

Фото: freepik

Новой пассией певца Тимати стала девушка по имени Паулина. Известно, что она имеет красный диплом МГУ и допобразование института «Сотбис» в Лондоне. Кроме того, девушка работает арт-дилером.

Вероятно, молодые люди познакомились благодаря искусству. Тимати любит коллекционировать антиквариат, а Паулина разбирается в его ценности и приобретении, организовывает популярные выставки.

На данный момент пара не рассказывает о своих взаимоотношениях. Однако они были замечены на совместном отдыхе в Дубае, а также на многих светских мероприятиях.

Источник фото:freepik
Источник:7 дней
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