Тимати теперь окучивает девушек пообразованнее: кто новая пассия?

Новой пассией певца Тимати стала девушка по имени Паулина. Известно, что она имеет красный диплом МГУ и допобразование института «Сотбис» в Лондоне. Кроме того, девушка работает арт-дилером.

Вероятно, молодые люди познакомились благодаря искусству. Тимати любит коллекционировать антиквариат, а Паулина разбирается в его ценности и приобретении, организовывает популярные выставки.

На данный момент пара не рассказывает о своих взаимоотношениях. Однако они были замечены на совместном отдыхе в Дубае, а также на многих светских мероприятиях.