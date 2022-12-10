Тимати изуродовал Алену Шишкову

По признанию вице-мисс России 2012 года, именно после расставания с «фабричной звездой» хип-хопа она начала заниматься пластической хирургией.

Многолетние эксперименты с изменением внешности не привели фотомодель к ожидаемому результату.

Что происходит? В 30 так просто выглядеть на 20, как она могла испортить красоту? – недоумевают поклонники.

И в самом деле, одна из самых красивых девушек недалекого прошлого, регулярная участница конкурсов «Мисс Мечта», «Мисс Надежда» и «Мисс Очарование», сегодня как никогда далека от своего идеала – американской топ-модели Меган Фокс.

Из-за частых уколов точеное лицо Алены то и дело выглядит припухлым, кое-кто даже забеспокоился по поводу ее здоровья.

Последний шквал негатива обрушился на Шишкову сразу после ее выступлений на недавних шоу «Наследники и самозванцы» и «Звёзды в Африке». Ценителей женской красоты особенно смутил вид модели on line и на последующих фотографиях