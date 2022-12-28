Тигран Кеосаян может оставить супругу вдовой

У супруга Маргариты Симоньян множество профессий.

Он актер и режиссер, продюсер и сценарист, телеведущий и специалист по видеоклипам, пропагандист и даже немного политик.

Тигран успевает всюду и ведет насыщенный, а, по мнению медиков, и перенасыщенный образ жизни. Между тем, он уже перенес два инфаркта, и при такой любви к работе может легко заработать третий.

Налицо генетическая предрасположенность, - предупреждает кардиолог Римма Мойсенко, – это связано с психосоматикой на фоне постоянного психологического стресса.

После недавней свадьбы, узаконившей десятилетние отношения Кеосаяна с Маргаритой Симоньян, жена пытается повлиять на опасный образ жизни супруга.

Однако, как считают приближенные к паре люди, это – одно из того немногого, что Маргарите не удается.

Напомним, в октябре в возрасте 61 года скончался брат Тиграна Давид.