«Тьфу на них»: блогер Сатья рассказал певице Бьянке, как реагировать на критику

Певица Бьянка задала вопрос эксперту по построению счастливых семейных отношений Сатье во время эфира на «Юмор FM». Звезды шоу-бизнеса могли пообсуждать волнующие темы во время нескучного разговора «о важном» в рамках марафона «САТЬЯ! С ЮМОРОМ! НА ЮМОР FM!».

Сатья является блогером, автором книг по построению семейных отношений, коучем и человеком с большим чувством юмора. Среди гостей были певица Бьянка, которая решила поинтересоваться, стоит ли обращать внимание на критику, даже если она конструктивная.

«Либо просто послать всех куда подальше, жить в своем мире, построить свой домик и делать то, что вы хотите only?» – добавила звезда.

Сатья ответил, что для начала нужно понять, действительно ли критика является конструктивной.

«Чтобы давать какие-то наставления, конструктивная критика, это именно наставления, должны быть соблюдены три условия. Первое, человек, который вас конструктивно критикует или дает наставления, должен быть квалифицирован. Второе, он должен быть для вас авторитетен. Третье, вы должны состоять в любовных отношениях – в близких, дружеских, семейных, или в каких-то отношениях у вас они должны случиться официально. Если это нет, никакая критика не работает», – высказался эксперт.

Мужчина отметил, что тоже сталкивается с критикой. К примеру, его видео может критиковать человек, у которого всего один подписчик.

«Я такой: «Что он имел ввиду? Может быть… Да гори ты в аду со своими рекомендациями». Поэтому нет, я отвечу нашей звезде, что тьфу на них на всех. Если тебя кто-то критикует, а ты об этом не спрашивал, надо плюнуть ему в рот. Возможно, виртуально, но тем не менее. Никогда не слушайте людей, которых вы об этом не просили», – добавил Сатья в эфире «Юмор FM».