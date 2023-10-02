«Терплю»: Наталья Штурм пожаловалась на состояние после липосакции

Певица Наталья Штурм рассказала, что после липосакции у нее появилась мечта – «досыта пожрать». Из-за операции она вынуждена соблюдать диету, чтобы сохранить стройную фигуру. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный микроблог знаменитости.

По словам исполнительницы, липосакция лишила ее радости в жизни. Раньше она могла позволить себе сладости и калорийные блюда, а теперь вынуждена ограничивать себя. Это расстраивает женщину.

«У меня появилась мечта — досыта пожрать! Как раньше. Хамон, шоколад, орешки кешью, хачапури с сыром, солянка, горячий шоколад со сливками...но я терплю ради талии», – призналась Наталья.

Штурм рассказала, что довольна своей фигурой. Сейчас ее параметры составляют 105-57-90.

Напомним, что артистка решилась на хирургическое вмешательство спонтанно. В итоге ей сделали подтяжку височного лифтинга, липосакцию, а также хирурги перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть артистки. Наталья считает, что достигла идеала, и даже жених теперь боится ее потерять.

Ранее мы писали о том, Наталья Штурм раскрыла личность человека, который оплатил пластику Виктории Бони. Теледива рассказывала, что решилась на преображение за 19 миллионов рублей. Поклонники давно сомневались, что у звезды есть такие деньги.