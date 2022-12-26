«Терплю как мужчина»: Дава сообщил о серьезных проблемах со здоровьем

Совсем недавно состоялся финал шоу «Маска. Танцы», в котором Давиду Манукяну удалось войти в тройку лидеров. По словам артиста, эмоции от проекта у него остались самые положительные, и это вовсе не удивляет. Публике давно известно о том, что артист долгое время занимался бальными танцами, поэтому шоу позволило ему вновь окунуться в свою стихию. Несмотря на радостные впечатления, большие физические нагрузки сказались на здоровье Давы. О плохом самочувствии мужчина сообщил изданию «Starhit».

Выяснилось, что Давид сорвал себе спину. Артисту пришлось выступать через боль, но он терпел до последнего момента как настоящий мужчина. «Не особо хочу жаловаться. Просто так получилось, что в номере много поддержек. Я вышел на сцену, кайфанул, получил удовольствие от каждой секунды», — рассказал Манукян.

Также мужчина выразил отдельную благодарность хореографам проекта, которые ставили ему невероятные номера. По словам Давы, участие в этом шоу — уже большая победа для него.

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