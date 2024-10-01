«Теперь могу об этом говорить»: звезда «Универа» призналась, что у нее были выкидыши

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, что у нее были выкидыши. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Да, у меня были выкидыши. И это был тяжелый опыт. Как-нибудь обязательно вам расскажу. Теперь могу об этом говорить», — поделилась актриса.

Артистка также отметила, что риск выкидыша был у нее и во время последней беременности, вследствие чего она не занималась спортом и «носила себя, как вазу хрустальную».

Напомним, Анна Хилькевич 17 сентября стала многодетной матерью. Третья дочь Хилькевич родилась весом 3,8 кг и ростом 55 см. Знаменитость рассказывала, что в последнюю беременность боялась выкидыша. Артистка уточняла, что много переживала из-за «определенной ситуации» и не могла исключить стрессовые моменты. Хилькевич признавалась, что роды длились 28 часов.

Актриса отмечала, что все пошло не по плану, однако удалось обойтись без кесарева. Третью дочь актриса назвала Оливией, потому что увидела это имя сразу после появления девочки.

Хилькевич замужем за предпринимателем Артуром Мартиросяном. Пара также воспитывает восьмилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета у детского сада Анны Хилькевич.