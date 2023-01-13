15:29, 13 января 2023
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«Теперь его возненавидели миллионы»: Евгений Петросян дошутился
Как мы помним, на недавнем «Голубом огоньке» 77-летний юморист принялся сыпать остротами времен «Железного занавеса».
Проехался по полякам и немцам, а также перефразировал непристойную частушку.
Получилось так: «Нравится - не нравится, Россия расширяется».
В Западной Европе этот новогодний тост вызвал шквал негодования. Европейцы посчитали, что Евгений Ваганович их не просто поучает, а издевается над ними и всем цивилизованным миром.
Зато в России шоу оценили на пять с плюсом. Председатель партии «Достойная жизнь» Роман Худяков уже заявил, что «готов аплодировать артисту стоя».
- Никогда не был поклонником творчества Петросяна, - признался Худяков, – но «на злобу дня» получилось очень даже неплохо.
Источник:https://blitz.plus
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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