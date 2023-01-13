«Теперь его возненавидели миллионы»: Евгений Петросян дошутился

Как мы помним, на недавнем «Голубом огоньке» 77-летний юморист принялся сыпать остротами времен «Железного занавеса».

Проехался по полякам и немцам, а также перефразировал непристойную частушку.

Получилось так: «Нравится - не нравится, Россия расширяется».

В Западной Европе этот новогодний тост вызвал шквал негодования. Европейцы посчитали, что Евгений Ваганович их не просто поучает, а издевается над ними и всем цивилизованным миром.

Зато в России шоу оценили на пять с плюсом. Председатель партии «Достойная жизнь» Роман Худяков уже заявил, что «готов аплодировать артисту стоя».