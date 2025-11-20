«Тембр почти идентичен»: поклонники Орбакайте отметили ее поразительное сходство с Пугачевой

Порции были небольшими, что свойственно для таких ресторанов, но каждое блюдо имело необычную форму и подачу.

«Мы даже наелись, что редкость для мишленовских ресторанов», — приводит слова артистки «7Дней.ru».

Комментаторы заметили, что Кристина все больше становится похожей на маму.

«На кадрах, где Кристина смеется, тембр был почти идентичен. «Кристина, вы тут очень похожи на Аллу… мимика, смех», «Голос, смех очень похожи», — написали они.

Напомним, Кристина Орбакайте уехала из России в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей. После отъезда певица периодически возвращалась в страну на заработки. В марте 2024 года у артистки сорвались концерты в России, и она давала редкие концерты за рубежом.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте снимает клипы в заброшках после переезда в США.