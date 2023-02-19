Тело не находили полгода: куда пропал звезда «Бедной Насти» Алексей Осипов?

Алексей Осипов стремительно поднялся вверх по карьерной творческой лестнице и также стремительно упал вниз после трагичного случая. Смерть актера до сих пор остаётся загадкой.

Дело в том, что звезда мелодрамы «Бедная Настя» 13 февраля 2013 года гулял с подругой Ольгой в районе Дамбы под Кронштадтом. Вечер был морозным, и девушка направилась в машину ждать Осипова. Но актер так и не вернулся.

Кроме того, от Осипова пришло сообщение странного содержания. В нем было сказано, что девушке нужно уезжать паковать вещи и улетать в Финляндию. Ольга обратилась в полицию.

Сотрудники провели расследование и предположили, что Алексей мог провалиться под лед. Однако тело не было найдено.

Вскоре стало ясно, что у Алексея была страсть к казино. Он даже продал квартиру за долги в покер. Было предположение, что актер инсценировал свое исчезновение.

Однако спустя полгода в Финском заливе выловили тело мужчины. Родственники посчитали, что по общим приметам и одежде это мог быть Алексей. Но некоторые друзья и поклонники до сих пор не верят в смерть Осипова.