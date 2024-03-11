Телеведущая Маша Малиновская оказала помощь потерявшему сознание Арутюнову

Телеведущая Маша Малиновская оказала помощь потерявшему сознание Сергею Арутюнову. Об этом сообщает Газета.Ru.

В Кремле состоялся концерт Сергея Арутюнова, который завершился неприятным инцидентом. Во время исполнения песни «На Заре 2020» артист упал в обморок. Музыканты коллектива унесли его в гримерную комнату. Пока к артисту ехали врачи, рядом с ним находилась Маша Малиновская. Телеведущая оказала певцу первую помощь.

На данный момент ни Сергей, ни его официальные представители не комментировали ситуацию, произошедшую в Кремле.

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