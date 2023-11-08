Телеведущий Александр Мясников признался, что живет в 100 км от Москвы

Известный врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, что живет в загородном доме в 100 км от Москвы.

Мясников живет в Подмосковье с двумя овчарками. У него есть участок площадью в пять гектар, а у собак — свой вольер. На территории также расположен пруд.

Однако детство будущего медика прошло в квартире в Преображенском районе на востоке Москвы.

«В нашей квартире на Преображенке в шесть утра включалось радио. Я слушал гимн Советского Союза с гантелями в руках на шестиметровой кухне», — рассказал доктор в интервью Teleprogramma.pro.

Доктор старается вести здоровый образ жизни, о котором рассказывает зрителям. Он занимался прыжками с парапланом, а пять лет назад получил летное свидетельство на управление вертолетом.

Также Мясников рассказал и о соблюдении диеты. Долгое время Александр ел, что хотел, пока у него не начал расти живот. Теперь он питается умеренно.

«Потому что я всех женщин люблю и хочу всех очаровывать. А как я буду с висящим животом и тонкими ножками это делать? Я очень чувствительный к тому, что обо мне думают девушки», — сказал он.

Отметим, что Александру Мясникову 70 лет. Он является ведущим программ «О самом главном» и «Доктор Мясников», руководит одной из клиник в Москве. У телеведущего есть сын Леонид и внебрачная дочь Полина.

Напомним, ранее Мясников рассказал, какую зарплату получает в столичной клинике.