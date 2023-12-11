Телеведущая Жанна Бадоева заменит уехавшего из РФ Галкина* в шоу «Лучше всех!»

Телеведущая Жанна Бадоева заменит Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в шоу «Лучше всех!». Об этом сообщает издание StarHit.

Супруг Аллы Пугачевой долгое время являлся бессменным ведущим шоу «Лучше всех!». Однако после отъезда юмориста из РФ передача перестала выходить в эфир. Спустя время выяснилось, что она вернется на экраны ТВ, но с другим ведущим. Как выяснилось, должность Галкина* займет Жанна Бадоева, которая стала популярна благодаря шоу «Орел и решка».

Знаменитость хорошо ладит с детьми и сама является мамой. Вот почему руководство ТВ уверено, что Жанна отлично справится с новой ролью. Напомним, что программа «Лучше всех!» посвящена талантливым детям, которые приезжают на съемки из различных городов России.

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*признан иноагентом на территории РФ