Телеведущая Тутта Ларсен запустила семейные проекты

Российская теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен приступила к работе над циклом документальных фильмов о счастливых семьях, которые сохраняют любовь и единство, несмотря на сложные жизненные обстоятельства.

Заняться проектом «Счастливы по-разному» Тутта решила еще несколько лет назад, когда одна из ее знакомых семейных пар переживала сложный период. Вдохновившись их историей, она решила записать цикл документальных фильмов о парах, которых не сломили жизненные неурядицы.

«Еще со школы я была не согласна с классиком, который писал, что „все счастливые семьи похожи друг на друга“. На свете много счастливых семей, но все они счастливы по-разному. Это счастье может быть сложным. Люди могут находиться в самых разных обстоятельствах: у них могут быть особенные дети, материальные трудности, большая разница в возрасте и так далее, но несмотря на всё это, они не просто остаются крепкой семьей, им удается приумножать в ней любовь. Я очень хотела рассказать о них, ведь каждый из нас хочет быть счастлив, но порой нам кажется, что в наших обстоятельствах это невозможно», — заявила журналистка.