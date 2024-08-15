Телеведущая Тутта Ларсен запустила семейные проекты
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Российская теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен приступила к работе над циклом документальных фильмов о счастливых семьях, которые сохраняют любовь и единство, несмотря на сложные жизненные обстоятельства.
Заняться проектом «Счастливы по-разному» Тутта решила еще несколько лет назад, когда одна из ее знакомых семейных пар переживала сложный период. Вдохновившись их историей, она решила записать цикл документальных фильмов о парах, которых не сломили жизненные неурядицы.
«Еще со школы я была не согласна с классиком, который писал, что „все счастливые семьи похожи друг на друга“. На свете много счастливых семей, но все они счастливы по-разному. Это счастье может быть сложным. Люди могут находиться в самых разных обстоятельствах: у них могут быть особенные дети, материальные трудности, большая разница в возрасте и так далее, но несмотря на всё это, они не просто остаются крепкой семьей, им удается приумножать в ней любовь. Я очень хотела рассказать о них, ведь каждый из нас хочет быть счастлив, но порой нам кажется, что в наших обстоятельствах это невозможно», — заявила журналистка.
По словам Ларсен, идею проекта поддержал Президентский фонд культурных инициатив. В процессе работы возникла еще одна идея — цикл фильмов о парах, где один из супругов иностранец, и семья осознанно выбрала Россию для места, где она хотела бы жить. Проект назвали «Счастливы по-разному. В Россию с любовью».
Каждый из документальных проектов включает 10 историй о 10 семьях. Фильмы уже выходят и еще будут выходить в социальных сетях телеведущей.
«К сожалению, на нашем телевидении пока не нашлось места для подобного семейного проекта. Возможно, кто-то из продюсеров, посмотрев наши фильмы, вдохновится и решит, что именно таких героев, сейчас не хватает на экранах. Что опыт людей, которые прошли через разные трудности и сумели приумножить любовь — бесценен, что он может вдохновить и поддержать многих. И что такие истории тоже нужно показывать на нашем телевидении», — отметила Тутта Ларсен.