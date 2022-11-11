Телеведущая рассказала, что Гела Месхи вытворяет своими руками в постели
Недавно журналисты рассекретили новую возлюбленную бывшего мужа Екатерины Климовой, актера Гелы Месхи.
Звезда появился со спутницей на премьере фильма «Либерея: охотники за сокровищами». Гела с радостью позировал рядом с длинноногой блондинкой – телеведущей и баскетболисткой Анной Соколовой. Но пара не стала комментировать романтические отношения.
Месхи с новой возлюбленной на премьере фильма
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Поклонники заметили, что Анна оставляет под публикациями актера смайлики в виде сердец. А на днях она поделилась своими рассуждениями о силе мужских рук. Спортсменка опубликовала в соцсетях фото прямиком из постели.
Фото: Личный архив Анны Соколовой
«Руки. Сильные, нежные, умелые, искренние, талантливые, надежные. Все можно почувствовать по мужским рукам. Руки все могут рассказать, обнять, удержать, приласкать, построить ваш дом, донести твои сумки, унести тебя в рай...», – написала девушка в личном микроблоге.
Поклонники рады, что у Гелы Месхи наладилась личная жизнь. В прошлом он был женат на Екатерине Климовой, которая родила ему дочь Беллу. Бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения ради наследницы. Они часто пересекаются на мероприятиях и совместных праздниках, поэтому в СМИ долгое время ходили слухи о воссоединении артистов.