Телеведущая рассказала, что Гела Месхи вытворяет своими руками в постели

«Руки. Сильные, нежные, умелые, искренние, талантливые, надежные. Все можно почувствовать по мужским рукам. Руки все могут рассказать, обнять, удержать, приласкать, построить ваш дом, донести твои сумки, унести тебя в рай...», – написала девушка в личном микроблоге.

Поклонники рады, что у Гелы Месхи наладилась личная жизнь. В прошлом он был женат на Екатерине Климовой, которая родила ему дочь Беллу. Бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения ради наследницы. Они часто пересекаются на мероприятиях и совместных праздниках, поэтому в СМИ долгое время ходили слухи о воссоединении артистов.