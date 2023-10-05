Телеведущая Лера Кудрявцева решилась на перемены во внешности и показала результат

Телеведущая Лера Кудрявцева особо не экспериментирует со своей внешностью и уже много лет не изменяет каре и чистому блонду. Однако иногда ей все-таки хочется изменений, на которые она решается, например, ради съемок. Так, для возращения в шоу «Суперстар!» она выбрала новый имидж, который и продемонстрировала в Сети.

Сильно шокировать публику теледива не стала, поэтому лишь освежила прическу модной так называемой рваной челкой. Правда, Лера не раскрыла, действительно ли обрезала свои волосы ради преображения или же воспользовалась заколкой.

Отметим, что прием с накладными волосами используют многие отечественные звезды, чтобы время от времени меняться на экране. Так, например, продюсер Иосиф Пригожин как-то пришел на съемки проекта «Звезды сошлись» с кучерявыми волосами, хотя уже много лет ходил лысым.