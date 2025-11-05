Телеведущая Ксения Бородина похвасталась джинсами почти за полмиллиона рублей

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась покупкой почти за полмиллиона рублей. Звезда показала в соцсетях хлопковые джинсы от известного бренда, которые с трудом удалось достать. В соцсетях новинку в гардеробе брюнетки назвали «нелепой». Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Бородина часто путешествует и активно делится контентом в личном микроблоге. Она любит шоппинг и хвастается покупками. У нее много дизайнерской одежды и аксессуаров, но она может носить и вещи из массмаркета. На днях телеведущая приобрела то, о чем мечтала. Это хлопковые прямые джинсы бренда Chanel.

Такая вещь стоит на сайте почти полмиллиона рублей, а точнее – 474 100 рублей.

Ксения показала обновку и поделилась радостными эмоциями.