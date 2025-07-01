Телеведущая Елена Летучая восхитила поклонников своей фигурой на фото с Мальдив
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Телеведущая Елена Летучая в своих соцсетях поделилась свежими фото из отпуска, который она проводит с супругом Юрием Анашенковым на Мальдивах. Подписчики 46-летней звезды «Пятницы!» сразу оценили ее фигуру.
На снимках экс-ведущая «Ревизорро» предстала в атласном белом мини-платье с открытой спиной, которое выгодно подчеркивает ее формы.
«Все, что вы видите во мне — это не мое, это ваше. Мое — это то, что я вижу в вас», — философски подписала кадры телезвезда.
Поклонники Елены тут же оценили ее внешний вид и расхвалили его в комментариях. «Я вижу красоту!», «Какая вы красотка», «Летучая просто огонь», «Вы очень хорошо выглядите», «Красота», — пишут подписчики.
Телеведущая и правда тщательно следит за собой: занимается спортом, употребляет здоровую пищу и регулярно посещает косметолога. В экспериментах с внешностью Летучая ограничивается уколами ботокса, которые она, по ее признанию, делает с 34 лет.
Ранее мы писали о том, как телеведущую Елену Летучую однажды загипнотизировала цыганка. Об этом она рассказала на «Шоу Воли».