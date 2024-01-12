Телеканал RU.TV и певица Анна Семенович устроят мастер-класс на катке

Главный музыкальный русскоязычный телеканал RU.TV подарит гостям катка «Мечтатели» в Лужниках мастер-класс по фигурному катанию от всеми любимой звезды российского шоу-бизнеса, чемпионки и просто красавицы Анны Семенович! Всех желающих будут ждать 14 января в 13:00.

Анна Семенович не только известная певица и бесконечно красивая женщина, но и спортсменка! В прошлом Анна – мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках, серебряный призер чемпионата России.

Уже в это воскресенье артистка поделится с гостями катка в Лужниках секретами мастерства фигурного катания, подскажет, как правильно выполнять несложные, но эффектные элементы, зарядит всех отличным настроением и подарит свое выступление.

Зажигательное завершение новогодних праздников для всей семьи гарантировано!

Кстати, всероссийская акция «Русский каток» «Русской Медиагруппы», в состав которой входит телеканал RU.TV, продолжается! Холдинг призывает всю страну во всех ее уголках выходить на лед! Впереди еще 1,5 зимних месяца, а значит, есть время для этого полезного, объединяющего и позитивного хобби! Отправляйтесь на каток, берите с собой друзей и близких!