«Телефоны уберите»: звезда «Чебурашки» Гармаш отказался фотографироваться с поклонниками

Актер Сергей Гармаш отказался фотографироваться с поклонниками на премьере документального фильма «Артек. Лановой. Фестиваль». Как выяснил aif.ru, у звезды «Чебурашки» есть «пунктик» на съемки на телефон, так как он боится неудачно получиться в кадре.

Гармаш выступил с речью на сцене Московского дома национальностей, однако еще перед началом разговора со зрителями он настоятельно попросил не фотографировать его.

«Телефоны уберите и послушайте», - попросил актер.

Также отказался Гармаш и фотографироваться с поклонниками. Источник СМИ рассказал, что такое отношение к съемке на телефон у Сергея было всегда. Он заботится о том, чтобы получаться хорошо на фото, поэтому ему важно профессиональное оборудование.

«Он очень не любит, когда его фотографируют на обычный телефон, так как боится быть не подготовленным к кадру. Он разрешает снимать себя только на профессиональную камеру. Такой человек», - поделилась девушка, знакомая с ситуацией.

Сам Гармаш тоже подтвердил эту информацию. В беседе с журналистами он заявил, что не шутил, прося поклонников убрать телефоны.

Ранее Сергей Гармаш не скрыл раздражение из-за вопроса о Михаиле Ефремове.