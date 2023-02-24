«Тебя нет с нами»: Евгения Лоза с болью сообщила о семейной трагедии

Совсем недавно в семье Евгении Лозы произошла большая трагедия: на 70-м году жизни скончался ее отец. Вчера было 40 дней со дня смерти Федора Николаевича, вот почему актриса посвятила родителю трогательный пост в социальной сети.

Лоза до сих пор не смирилась с произошедшей ситуации. По словам экс-возлюбленной Батырева, с уходом отца она лишилась многих обыденных привычек. Теперь знаменитость не может обнять папу, поздравить его с праздником и просто услышать родной голос.

«Сегодня 40 дней, как тебя нет с нами. Очень по тебе скучаем. Любила разглядывать твои фото в форме и слушать истории о том, как создавалась наша семья в Ленинграде, а после в Мурманске», — поделилась болью Евгения.

К слову, поддержать звезду поспешили не только ее коллеги, но и преданные поклонники.

«Светлая память! Сил вам и терпения. Это — большая утрата, я вас понимаю. Держитесь, Женя», — высказались пользователи Сети.

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