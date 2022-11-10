Театр Олега Меньшикова оштрафован за несправедливое отношение к артистам

Олег Меньшиков инициировал в театре им. Ермоловой фарс собственного сочинения

Печальная история с сокращением актеров обернулась трагикомедией штрафов и наказаний.

Скандал начался осенью 2021 года, когда «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции» от работы была отстранена большая группа актеров.

Актеры обратились с жалобой в Московскую государственную трудовую инспекцию. В ходе разбирательства выяснилось, что сокращением Меньшиков занимался через своего директора – Сергея Кузоятова.

Труппа настаивала, что ей намеренно не дают роли, и связывала это не столько с вирусом, сколько с расхождением в сценическом видении руководства и актеров.

Инспекция вынесла вердикт: восстановить несправедливо сокращенных на работе. Выплатить неустойку в зарплате. И оштрафовать директора театра на 2 тысячи рублей.

Мы рады, что добились этого, - говорит артистка театра Ермоловой Елена Бурханова-Калинина. – Важен не размер наказания, а факт признания нашей правоты.

Мы обязательно сходим на ближайший спектакль с участием Елены, чтобы убедиться: она и ее напарники заняты в ролях, справедливость торжествует, в театре восстановлена творческая атмосфера.