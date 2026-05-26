НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 мая 2026, 15:17
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Театр имени Ленсовета снял с репертуара третий спектакль Юрия Бутусова после его смерти

Театр имени Ленсовета исключил из репертуара постановку «Дядя Ваня» режиссера Юрия Бутусова. Это уже третья работа режиссера, убранная из афиши после его трагической гибели в августе.
Театр имени Ленсовета снял с репертуара третий спектакль Юрия Бутусова после его смерти

Об этом сообщает театральный эксперт Георгий Цицишвили в своем Telegram-канале «Театральная вешалка».

Юрий Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Театра имени Ленсовета с 2011 по 2018 год. Его постановки на сцене петербургского театра пользовались большим зрителем интересом и вошли в золотой фонд репертуара.

Последний показ спектакля «Дядя Ваня» состоялся 24 июня. Информация о снятии постановки появилась на официальном сайте театра.

«Театр Ленсовета подтверждает снятие спектакля "Дядя Ваня"», — отметил Цицишвили.

Кроме «Дяди Вани», из репертуара театра ушли еще две работы Бутусова — «Три сестры» и «Все мы прекрасные люди». Все три спектакля были сняты после смерти режиссера.

63-летний Юрий Бутусов трагически погиб 9 августа в Болгарии. Режиссер был одним из самых ярких и востребованных театральных постановщиков современной России, его спектакли неизменно вызывали резонанс в профессиональной среде и среди зрителей.

Автор:Александр Смирнов
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