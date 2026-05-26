Театр имени Ленсовета снял с репертуара третий спектакль Юрия Бутусова после его смерти

Об этом сообщает театральный эксперт Георгий Цицишвили в своем Telegram-канале «Театральная вешалка».

Юрий Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Театра имени Ленсовета с 2011 по 2018 год. Его постановки на сцене петербургского театра пользовались большим зрителем интересом и вошли в золотой фонд репертуара.

Последний показ спектакля «Дядя Ваня» состоялся 24 июня. Информация о снятии постановки появилась на официальном сайте театра.

«Театр Ленсовета подтверждает снятие спектакля "Дядя Ваня"», — отметил Цицишвили.

Кроме «Дяди Вани», из репертуара театра ушли еще две работы Бутусова — «Три сестры» и «Все мы прекрасные люди». Все три спектакля были сняты после смерти режиссера.

63-летний Юрий Бутусов трагически погиб 9 августа в Болгарии. Режиссер был одним из самых ярких и востребованных театральных постановщиков современной России, его спектакли неизменно вызывали резонанс в профессиональной среде и среди зрителей.