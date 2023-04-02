Татьяна Васильева устроила пожар на съемках фильма

Народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева попала в курьезную ситуацию будучи на съемках фильма в Норвегии.

Об этом она рассказала в ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Женщина случайно устроила пожар в гостиничном номере, в результате чего полностью сгорел дорогой белый диван.

Все произошло по чистой случайности: отходя ко сну, Васильева забыла выключить кипятильник, а когда пришла в себя, спасать испорченную мебель оказалось уже поздно.

Как пишет Экспресс газета, актриса, перепугавшись, сразу же вызвала в номер администратора отеля. Мужчина удивился, однако вошёл в положение и повел себя спокойно.

От коллег по съемкам актриса получила сполна. По её словам, больше всех был недоволен актёр Станислав Любшин, который вышел из себя и набросился на виновницу с нецензурными ругательствами.

«Ты дура конченная, зачем ты его пригласила, – кричал Любшин, когда узнал о вызове управляющего в номер, – мы вытащили бы мебель, сказали бы что ничего не было».

Стоит отметить, что в практике почти любого активно гастролирующего артиста имеет место подобный эпизод.

Ведущий программы Николай Цискаридзе подтвердил, что, когда гостиничные имущество портят особенно авантюрные артисты, они, не желая платить неустойку, часто просто выкидывают его, а администрации отеля заявляют, что этого предмета мебели у них в номере и вовсе не было.